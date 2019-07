Criscitiello bacchetta ADL: "Troppe volte sono stati accostati grandi nomi ma non sono mai arrivati"

"A Napoli il sogno James Rodriguez rischia di restare tale". Così scrive Michele Criscitiello, nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, del mercato del Napoli ed in particolare del colombiano: "Ci avevamo creduto tutti seriamente. Anche Ancelotti ma di giorno in giorno si fa sempre più dura, anche se non è finita e giustamente il Napoli ci crede al suo arrivo. sarebbe quello che più serve a questa squadra e a questa piazza. Però troppe volte sono stati accostati grandi nomi al nuovo Napoli di De Laurentiis che puntualmente non sono arrivati. Questa squadra ha bisogno di altre due pedine per competere per lo scudetto e per alzare il livello di competitività. Per ora la difesa molto bene manca il resto e potremo avvicinare il Napoli alla Juventus; almeno sulla carta".