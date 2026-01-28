Napoli-Chelsea 2-3, le pagelle: Vergara da favola, JJ che sciocchezza! Hojlund rapace, Spina stanco
Meret 6- Sfiora ma il rigore di Fernandez è perfetto. Prende tre gol ma è difficile dargli troppe colpe.
Di Lorenzo 6 - Si crea una grande occasione ma spara sul portiere.
Buongiorno 6 - Più a suo agio sul centro sinistra fornisce lo scarico ai compagni anche in costruzione. Sul 3-1 si perde purtroppo Joao Pedro, ma nel complesso appare in crescita
Juan Jesus 5 - Una sciocchezza assoluta in occasione del rigore. In costante difficoltà e rischia pure il secondo giallo, forse in debito d'ossigeno. Dal 67’ Gutierrez 5,5 - Sempre troppo timido.
Olivera 6,5 Ha tanto spazio in fase offensiva e lo sfrutta molto bene. Suo il bel cross per il gol di Hojlund.
Lobotka 6,5 - Lavora tutti i palloni sporchi e li ripulisce con grande lucidità.
McTominay 5,5 - Subito un brivido con la pressione sul portiere. Ha grande voglia ma non sempre è lucido nelle scelte.
Spinazzola 5,5- Deve badare più a contenere quando gioca sulla fascia destra. Sbaglia un cross facile per Hojlund sul 2-2. Dall’81 Beukema sv -
Vergara 7,5- Qualche buona giocata in avvio e poi un gol che resterà nella memoria di tutti. Crea sempre occasioni. Dal 79’ Lukaku 5,5 - Torna ma si divora un gol abbastanza semplice. Seppur ininfluente.
Elmas 6 - Fa tante cose utili anche se manca lo spunto negli ultimi metri. Dall’81 Lukaku sv -
Hojlund 7 - Si batte come un leone tra i due centrali. Ricorda Cavani nel movimento che lo porta al gol. Nel secondo tempo emerge tutta la stanchezza.
Conte 5 - Il Napoli gioca una gara commovente per un’ora, poi finisce la benzina. Al di là della partita odierna, però, la Champions è stata però molto deludente.
