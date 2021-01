Criscitiello: "Osimhen andrebbe preso a calci nel sedere, invece non viene neanche multato"

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla del momento di casa azzurra: "Il Napoli continua a brillare anche se i problemi non mancano neanche in casa azzurra. La forza di Gattuso è quella di far passare in secondo piano le assenze di Osimhen e Mertens, le follie del nigeriano che andrebbe preso a calci nel sedere e invece non viene neanche multato dal club.

Gattuso ha la bacchetta magica, a questo punto crediamo di sì. Vince e convince nonostante mille difficoltà. Un regalo questo allenatore lo meriterebbe. Un centrocampista sicuro e, forse, anche un esterno. Il Napoli deve rientrare tra le prime 4 per andare in Champions ma farlo non sarà così scontato. Inter, Milan, Juve e Roma sono lì. Il Napoli anche. Poi bisogna vedere l'andamento dell'Atalanta. Insomma, un bel mercato che potrà delineare gli equilibri o anche stravolgerli".



Attiva ora DAZN. Guarda la partita [Napoli-Spezia]. Disdici quando vuoi!