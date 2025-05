Criscitiello: "Solo il tempo ci dirà se Scudetto è di Conte o del Napoli"

vedi letture

Così scrive Michele Criscitiello nel suo editoriale sul portale di Sportitalia, in cui si parla dell'impatto di Antonio Conte.

"Quanto incide un allenatore in serie A? La risposta arriva da Napoli. Una sola persona cambia tutto in 2 mesi. Squadra, mercato, mentalità e obiettivo. Dal fallimento di maggio 2024 al trionfo di maggio 2025". Così scrive Michele Criscitiello nel suo editoriale sul portale di Sportitalia, in cui si parla dell'impatto di Antonio Conte.

"Tutto grazie ad Antonio Conte. Sceglie i giocatori giusti, trattiene quelli scontenti, mette da parte il Presidente e valorizza anche i magazzinieri facendo tornare il grande entusiasmo in città. Alla fine l’entusiasmo si trasforma in trionfo. Certamente, per vincere, serve quel piccolo contributo della fortuna e Antonio ce l’ha. L’Inter spreca, lui anche quando si incarta sul finale resta primo grazie all’ottima annata e alla costanza di rendimento. Ora i saluti? Vedremo. Intanto la festa è meritata. Solo il tempo ci dirà se è lo scudetto di Conte o del Napoli".