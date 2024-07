Criscitiello: "Spalletti peggiorato dopo Napoli, quanta arroganza da chi ha vinto poco o nulla"

"Alla base c’è il solito errore di Gravina che di calcio e di politica calcistica non capisce nulla".

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, scrive così di Luciano Spalletti e di Gabriele Gravina: "Alla base c’è il solito errore di Gravina che di calcio e di politica calcistica non capisce nulla. Se prendi Spalletti 10 mesi fa e sai come gioca ma nel giro della Nazionale hai tutti difensori che giocano 12 mesi all’anno a 3, questo significa sbagliare ogni tipo di valutazione in partenza.

Spalletti è peggiorato dopo lo scudetto a Napoli. Ha tirato fuori una arroganza fuori luogo per uno che in carriera ha vinto poco o nulla, ha sbagliato tutte le dichiarazioni mediatiche dal prima Europeo al pre Spagna, per finire con il post Svizzera. Gli dovrebbero mettere un tutor come ufficio stampa. Si è prestato agli ordini dall’alto su Fagioli ed è stato imbarazzante quanto il ragazzo in campo. Puoi convocare un calciatore che durante l’anno non ha mai avuto ritmo partita ed era reduce da un massacro psicologico? Hai dato segnali pessimi dal primo momento. Convochi Fagioli e lasci a casa Locatelli? Giusto per fare un nome a caso. Sei presuntuoso (calcisticamente) e hai voluto giocare col fuoco rimanendo ustionato. Non hai saputo leggere una partita, non hai indovinato una formazione per poi scaricare i ragazzi a fine Europeo, ai quali ora dovrai chiedere uno sforzo per le qualificazioni Mondiali. I calciatori non vogliono vedere Spalletti neanche in cartolina.