Cruciani: "Stasera farò il tifo per la Juve. Inchieste Juve? Cose che capitano…"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giuseppe Cruciani , giornalista: "Farò un tiepido tifo per la Juve, ma non un tifo contro il Napoli. Semplicemente per la mia fidanzata e per altre cose. Sono in una casa di juventini, ma fondamentalmente voglio vedere una bella partita. Dispiaciuto per Agnelli? No, sono vicende societarie che possono accadere. I processi sportivi sono molto cambiato rispetto al passato che erano molto rapidi e in cui quasi non c’era possibilità di difendersi.

Per molti quelli che hanno scritto i Pm nell’accusa è già una sentenza e vedovo reati già accertati. Io ho sempre avuto dubbi nel traslare eventuali reati penali nello sport e bisogna mettersi d’accordo a cosa corrisponda, penalizzazioni o altro. Non so, per ora abbiamo letto solo l’accusa. Gestione societaria? Da Ronaldo in poi si è dimostrata deficitaria altrimenti non sarebbero in deficit e non avrebbero cambiato Cda mentre il Napoli da sempre è stato più virtuoso, anche nelle scelte dei giocatori e non ha avuto bisogno di ricapitalizzazioni. Juve-Napoli? Il Napoli potrebbe permettersi pure di perderla mentre la Juve sarebbe quasi fuori ma il contraccolpo psicologico ci sarebbe per entrambe le squadre ma che il Napoli sia favorito non ci sono dubbi".