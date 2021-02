CTS, Braconaro: "Impennata degli infortuni per i tanti impegni, un database aiuterebbe"

Il prof. Francesco Braconaro, membro del CTS, ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli la situazione dei tanti infortuni muscolari di questo periodo: “Il Napoli, la Juve e l’Atalanta hanno disputato più partite rispetto alle altre squadre e questo non permette un recupero fisico e di allenarsi in maniera corretta come vorrebbero gli allenatori e i preparatori atletici. Tutto questo provoca un’impennata degli infortuni di tipo muscolare.

La regola dei cinque cambi aiuta? Si ha favorito un po’, ma dipende da club a club, alcuni hanno una rosa più ampia e possono far ruotare meglio gli atleti. Molti dicono che ci può essere uno sfalsamento a favore delle grandi squadre, ma anche nei club con rose importanti abbiamo un incremento degli infortuni.

Database come prevenzione? Speriamo presto di avere a disposizione delle cartelle cliniche elettroniche, ci stiamo lavorando da 7 anni. E’ una cosa alla quale tengo molto, ci permetterebbe di monitorare i tipi di infortuni, le terapie, la gestione dei farmaci. E’ un database che deve gestire la Figc e non le singole leghe, con le società che caricano tutti i dati scientifici”.