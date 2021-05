Cucchi: "Con lo Spezia servirà una squadra offensiva. Spalletti? Avrebbe un compito difficile"

Riccardo Cucchi, giornalista ed ex voce di RadioRai, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Il Napoli ha fatto un passo falso con il Cagliari che non mi aspettavo. Il Napoli contro lo Spezia avrà assenze importanti ma non credo che cambierò molto. Servirà una squadra offensiva. E' molto importante che il Napoli conquisti i tre punti contro lo Spezia per raggiungere il suo obiettivo. Spalletti? Avrebbe un compito difficile a Napoli. I napoletani vogliono una squadra vincente che giochi bene. L'organico del Napoli è di assoluto valore e Spalletti è un tecnico esperto".