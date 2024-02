Cucci: "Osimhen perde l'aereo e così il Napoli perde punti! Se mancano sia lui che Kim..."

Italo Cucci, firma storica del nostro giornalismo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Italo Cucci, firma storica del nostro giornalismo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen perde l'aereo e il Napoli perde dei punti. Non è che all'improvviso scopriamo quant'è importante Osimhen per la squadra. Il momento in cui viene a mancare, viene a mancare un elemento fondamentale per la squadra. Se ti manca Kim in difesa e da un po' di tempo Osimhen in attacco, ecco che è un altro Napoli rispetto allo scorso anno.

Ieri la Lazio ha fermato la sua impresa con Immobile, che mi risulta essere italiano. Ora la raccomandazione da fare, non solo a De Laurentiis ma a tutti i presidenti, è quella di non prendere calciatori da altre nazionali. Cerchiamo di puntare ancora su qualche calciatore italiano".