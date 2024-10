Podcast Cucciari: "Bonucci ha ragione su Conte, il suo modo di fare è contagioso"

vedi letture

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Alessandro Cucciari: "Per quanto riguarda la Roma, ad oggi non si capisce dove vada. Il Monza è in netta difficoltà, se non vinci neanche queste partite si fa dura. Se dovesse ora perdere con l'Inter, anche in maniera netta, che succede? Torna De Rossi? Vedo troppa confusione. La Roma poteva vincere ma non ha stra-meritato, come ci si aspettava. Vedo più un aspetto negativo".

Arbitri, ieri però tanti errori in Serie A:

"Con uno strumento importante coem il Var ci si prospetta un intervento, invece sbaglia l'arbitro e pure il Var ed è ancora più grave".

Un pensiero sulla Lazio?

"Sono felice, perché Baroni ha fatto una lunga gavetta e sta facendo grandi cose. Ha sempre fatto bene in tutte le categorie, ora sta facendo grandi cose in una squadra importante".

Milan, Fonseca ha ancora in mano la squadra o si deve cambiare?

"Qualche settimana fa dissi che per me avrebbe continuato la sua esperienza, perchè era riuscito a superare il momento difficile con i risultati. Secondo me comincia ad avere qualche problema di spogliatoio. Può succedere che il rigorista non se la senta e ceda il pallone a un altro, ma non può succedere con due rigori. E poi dei cambi strani, per me può essere in confusione".

Napoli, quale il giocatore più importante per Conte in queste prime 7 giornate?

"Lobotka, che è il fulcro del centrocampo. Ma è ingeneroso fermarsi a lui. Serviva una sterzata dopo un anno difficile, è tornato un allenatore che ha rigenerato la squadra. Ha suscitato in questi ragazzi la voglia di ribaltare la situazione, ha ragione Bonucci, il suo modo di fare è contagioso".