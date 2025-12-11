D’Agostino: “Conte è un faticatore, soffre giocare ogni 3 giorni”

Gaetano D'Agostino, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Le Foot Toujours', in onda su Cronache di Spogliatoio: "Io mi soffermo sempre sulle difficoltà a livello europeo. Non posso pensare che sottovaluti un così grande prestigio che è quello della Champions League. Anche perché ho visto un Napoli che cercava di fare. E' più nelle idee, nella proposta che magari in Serie A va bene e in Europa non basta.

Non è che la squadra è inadatta all'Europa, anche perché con Sarri e Spalletti ha dimostrato di poter far bene in Champions League. Ma credo che la filosofia di Conte, ma non solo quest'anno, negli anni, è stata sempre quella di non fare delle belle figure in chiave europea. Conte soffre giocare ogni tre giorni, soffre la preparazione ogni tre giorni, lo si è visto anche in Coppa Italia col Cagliari. Conte è un gran lavoratore, ma secondo me soffre il giocare ogni tre giorni".