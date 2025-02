Da Milano, Biasin: "L'Inter stanca e convinta di vincere facilmente, ma reagirà"

vedi letture

Il giornalista di fede interista Fabrizio Biasin ha commentato il ko del Franchi dell'Inter al Podcast Cronache di Spogliatoio: "Mi sento travolto da un tir in questo momento (ride, ndr), è stata una sconfitta inaspettata perché la Fiorentina era in difficoltà, aveva 11 giocatori da mettere in campo, questo paradossalmente s’è tradotto in un approccio sbagliato. L’Inter ci ha abituato sempre a fare la prestazione, forse era troppo convinta di vincere facilmente, mescolata a stanchezza fisica e mentale ed è uscita una partita bruttissima.

Settimana scorsa parlavano di vittoria dell’Inter in Champions League, in 7 giorni cambia tutto. Io non dissi è ingiocabile, certamente. Capita anche al Real ed al Bayer, pure più forti, di avere un momento di difficoltà. E’ una squadra normale, non perché non sia forte, ma perché capita anche all’Inter. Partite decisive tra un mese? Non credo, il Napoli mica sta a guardare, può già andare a +6 domenica. Avrebbe bisogno di una settimana per respirare ma non ce l’ha. Conseguenze? Mi aspetto una reazione, mica finisce la stagione. Una grande squadra trasforma tutto in benzina per portare la sfida fino alla fine. L’Inter tutte le volte fallisce queste partite con l’asterisco, si parla sempre aggiungendo quei punti che quasi ti convinci ci siano”.