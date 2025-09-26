Da Milano: "La batosta con la Cremonese ha fatto scattare qualcosa nel Milan"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista e direttore di Milanews.it Antonio Vitiello: “A Udine abbiamo visto il miglior Milan di Allegri, anche perché è una trasferta che i rossoneri soffrono sempre. Ha liquidato la pratica Udinese in maniera perfetta. È un Milan che ha impressionato, ma il vero test arriva domenica col Napoli.

Siamo tutti curiosi di capire che livello hanno raggiunto i rossoneri. Di fronte ci sarà la squadra campione d’Italia, che in difesa ha un qualcosa in più. La stessa cosa che prova a fare Allegri, che sta dando solidità alla squadra. Dopo la batosta con la Cremonese è scattato qualcosa: sono arrivati i rinforzi e soprattutto quattro vittorie senza quasi subire tiri in porta”.