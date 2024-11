Da Roma: “Ranieri sta preparando il pullman! Il Napoli farà a sportellate, servirà Lukaku"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Furio Focolari, giornalista: “La Roma può essere subito una gara trappola per Conte, il Napoli ritroverà una squadra rivitalizzata ed entusiasta. Con Juric è stata una squadra disastrata, a tratti vergognosa. Ora con Ranieri ritrova subito degli appigli importanti da cui ripartire. Certo tra le due squadre, ora ci sono delle disparità di valori pesanti tra le due rose.

Il Napoli parte favorito, Claudio può farci poco… Conte è un allenatore pragmatico, forse il più pragmatico al mondo. Fa rendere i suoi al 110% e ora è primo in classifica pur senza entusiasmare. A Milano ho visto il Napoli di Conte per la prima volta, una squadra capace di soffrire e punire quando serve. La sconfitta con l’Atalanta è servito a Conte per capire come affrontare le grande. Lukaku? È sbagliato definirlo in declino, ha già segnato e ne farà ancora tanti. Va capito però che non vedremo mai più quel Lukaku visto a Milano: ne ha viste di tutti i colori e ha sofferto tanti acciacchi, ma resta un calciatore affidabile ed un signor attaccante. Napoli di contropiede? Contro la Roma non può andar bene, dovrà fare la partita e aggredire gli avversari. Ranieri sta preparando un paio di pullman davanti alla porta, sa cosa dovrà fare pur di portare a casa il risultato. Il Napoli deve prepararsi a fare a sportellate e servirà il miglior Lukaku”.