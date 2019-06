Dalla Francia, Canovi: "Allan-PSG? Nessun'offerta ufficiale, escludo l'ipotesi"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto, direttamente dalla Francia, l'avvocato Alessandro Canovi, operatore di mercato ed esperto di calcio francese:

“Una squadra che vuole vincere deve avere 20 titolari. Spero che il Napoli non venda Koulibaly perché con Manolas formerebbe una coppia difensiva incredibile. Se da un lato faccio i compimenti al Napoli, dall’altra mi chiedo chi prenderà la Roma per sostituirlo. Con l’uscita di Albiol e l’ingresso di Manolas il Napoli si rinforza in difesa e chissà se arriverà anche James Rodriguez.

Allan? Il Psg non ha mai fatto un’offerta ufficiale al Napoli quindi non credo a questa ipotesi neppure in questo mercato”.