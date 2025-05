Dalla Francia, Satin: "David segna più di Lukaku! Zhegrova? Non gioca da dicembre..."

Bruno Satin, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte? La sensazione è che andrà via, non credo che De Laurentiis farà di tutto per trattenerlo. C’è da capire dove possa andare però, ci sono squadre disperate e cercano un grande allenatore come Conte. De Bruyne? Calciatore di altissimo livello, quando portai Koulibaly al Napoli lui era al Genk. Sarebbe un colpo importante, Napoli darebbe le motivazioni giuste a De Bruyne per chiudere al meglio la sua carriera. Sicuramente avrà parlato con Mertens per avere tutte le informazioni sul Napoli.

Jonathan David? Può fare sia la prima che la seconda punta, è un ottimo giocatore e fa anche più gol di Lukaku. Negli ultimi anni ha fatto molto bene, lavora tanto per la squadra, ma fa sempre i suoi 20 goal a stagione. Prenderlo a parametro zero sarebbe un gran colpaccio. Zhegrova? Discontinuo, fa cose straordinarie, poi bisogna capire come sta fisicamente perchè da dicembre in poi non ha giocato più”.