Dalla Macedonia: "Elmas è il talento più grande del paese"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Zoran Misevski, giornalista macedone corrispondente di goal.mk. Con lui si è parlato di Elif Elmas, promettente centrocampista del Fenerbahace finito nel mirino del Napoli: “Elmas è un talento, forse il più grande attualmente in Macedonia. Come Fabian Ruiz, anche Elmas è cresciuto molto nell’ultimo periodo. Elmas ha bruciato le tappe e si parla di più di un interesse del Napoli anche perché il ragazzo pensa solo al Napoli. Anche il ct della Macedonia ha consigliato al ragazzo di andare in Italia, proprio da voi, e nonostante giocare in Italia non sia semplice, Elmas può rischiare perché ha carattere. Pandev gli ha parlato ultimamente della città, gli ha descritto pregi e difetti. Può giocare in tutti i ruoli del centrocampo e lo ha fatto, ma mi piace di più da trequartista o da mezzala, quando quindi è più avanzato perché ha il fiuto del gol”.