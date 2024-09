Dalla Turchia: "Osimhen il numero uno dei big. Ora nel tridente con Icardi e Mertens"

"Forse non c'era bisogno tecnicamente ma quando c'è la possibilità di prendere un giocatore così... Tutti i piani sono cambiati".

Un colpo epocale: Victor Osimhen al Galatasaray, in un attacco con Mauro Icardi e Dries Mertens. I tifosi del Cimbom sognano e Radio Sportiva ne ha parlato col collega Senad Ok di Milliyet, tra le firme più importanti del giornalismo turco. "E' il numero uno dei big arrivati. Batsuhayi ha lasciato il Fener per fare la seconda punta dietro a Icardi e ora al Galatasaray è arrivato Victor Osimhen. Forse non c'era bisogno tecnicamente ma quando c'è la possibilità di prendere un giocatore così... Tutti i piani sono cambiati".

Una mossa da prima pagina

"Il Gala è uscito dalla Champions contro lo Young Boys ed è stato uno shock che ha portato grandi critiche per i colpi mancati. E quello di Osimhen è stata la risposta della proprietà: quando è sbarcato Victor, sono sparite le critiche, solo applausi per il Presidente e per il club. E' un colpo pesantissimo per l'ambiente, adesso le critiche... Sono per il Fenerbahce".

C'è poco da dire: il calcio turco... Ama la Serie A

"In Turchia ci sono grandi giocatori: Immobile, Dzeko, En-Nesyri, Osimhen, Icardi e tanti vengono dalla Serie A, è vero. E questo arriva anche dai rapporti con le agenzie, basti pensare che George Gardi ha portato praticamente tutti i big in Turchia. E ieri è stato accolto alla grande come Osimhen all'aeroporto!"

Come mettere insieme questo attacco da sogno?

"Ora credo che Mertens, Icardi e Osimhen dovranno giocare insieme e dovrà capire Okan Burk come fare. Mertens è un giocatore imprescindibile per il Galatasaray ma lo è anche Icardi e lo sarà anche Victor...".