Dallinga, l'intermediario: "Ha avuto poco spazio per il boom di Castro. Su Napoli..."

A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" di Raffaele Auriemma è intervenuto Marco De Marchi, intermediario di Thijs Dallinga: "Ho vissuto diverse annate a Bologna, mi sono trasferito anche io qui pur essendo di Milano per cui mi sento un cittadino bolognese ormai! || 22 aprile del 1990 finì 4-2 per il Napoli se vedete il tabellino dei marcatori, il primo gol lo fece un certo Marco De Marchi!

Giocai quella gara con la maglia numero 7 ed era una novità per me, in quel Napoli c'era il più grande di tutti ed era un piacere giocarci contro! Certo, la palla non la vedevi mai, ma che bello! Quando entravi al San Paolo dovevi farti il segno della croce e sperare che qualcuno non stesse bene! Davvero, per noi difensori era come entrare in un flipper, non capivamo niente e spesso non potevamo fare altro che andare a recuperare il pallone nelle rete! Thijs Dallinga viene da due stagioni in Francia dove ha fatto benissimo, facendo gol anche in ambito europeo per cui è stato preso dal Bologna ed è in grande crescita. Poi, quando è arrivato è scoppiato Castro che si sta mettendo molto in mostra ed ecco che Dallinga ha avuto meno spazio.

Però, è cresciuto molto e oggi può competere e ambire a palcoscenici ancora più grandi. Anche se, oggi il Bologna non è più un club di passaggio, perchè anche qui si può sognare. L'anno scorso si è arrivati in Champions, quest'anno è come essersi addormentati e riappropriati di un sogno, quello che si sta vivendo qui è fantastico. Dallinga ha avuto un problema fisico che sta gestendo perchè vuole contribuire a questo finale di stagione e mi auguro che con la squadra possa regalare un'altra stagione indimenticabile. Il Bologna stasera ha una prima occasione per coronare un altro sogno e di conseguenza sono concentrati su questa gara contro l'Empoli. Poi, credo di poter dire che il Bologna sia una squadra solida a partire dalla società per poi arrivare ad un numero 1 dei direttori sportivi, ha un allenatore che nonostante le difficoltà iniziali ha trovato la quadra con idee diverse ed ha costruito una squadra che sa anche soffrire".