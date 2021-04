Damascelli: "Favorevole alla Superlega. È la stessa UEFA che ha ricattato la FIGC?"

“Ma io sono favorevole”. Dalle colonne di Tuttosport, Tony Damascelli offre un altro punto di vista sulla Superlega: “Reazioni epidermiche e demagogiche su un torneo che non riguarderà affatto i campionati nazionali ma si affiancherà, per renderlo molto più redditizio e attraente, all’attuale formula della Champions. […] L’Uefa minaccia sanzioni. È la stessa Uefa che ha ricattato la nostra Federcalcio sull’Olimpico aperto al pubblico. È la stessa Uefa che ha fatto giocare le partite di Coppa in pieno covid con i focolai di Bergamo e con altre zone tutte con conseguenze drammatiche per i contagi ed è stata graziata da club e comunità che avrebbero potuto chiedere i danni. È la stessa Uefa che ha imposto la Nations League nello stesso periodo. È la stessa Uefa che si è inventata la Conference League di cui nessuno parla. […] È la legge del mercato, è il mercato del futuro e chi sbandiera il romanticismo sappia che essere romantici è una virtù, essere ignoranti è una colpa”.