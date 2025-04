Dazn, Ambrosini: "Il Napoli si chiude nei finali non per scelta. Ecco il motivo..."

L'ex calciatore e oggi commentatore Massimo Ambrosini, intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso di 'Dazn Serie A Show', ha detto la sua riguardo i temi principali in casa Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il Napoli ha avuto un po’di sbavature nell’ultimo periodo? Sì però secondo me è conseguenza del fatto che se il Napoli stesse bene e con la possibilità di far ruotare i giocatori, non finirebbe le partite portandosi gli avversari dentro l’area di rigore come successo contro il Milan.

Il Napoli se ha una condizione e palleggia non arriva lì, quando difende dentro l’area di rigore è più vulnerabile secondo me per caratteristiche, per incapacità anche fisica di reggere. In mezzo al campo anche sono bravi a fare determinate cose, un po’ meno a reggere fisicamente, soprattutto se non hai in campo McTominay o Billing. Scudetto? Il Napoli se passa Bologna come scoglio, e Conte l’ha detto, poi nelle altre sette partite per quanto il calendario sia complicato… L’Inter però secondo me ha avuto la fortuna di arrivare fisicamente e mentalmente bene in questo momento. Abbiamo detto di quanto sia importante recuperare i giocatori per il Napoli, l’Inter ha avuto ad esempio Thuram, Calhanoglu e Dimarco che hanno ‘riposato’ prima, nel senso che sono stati infortunati prima”.