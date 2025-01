Dazn, Behrami: "Conte ha integrato i non protagonisti, è un bene anche per gli allenamenti"

Valon Behrami, ex calciatore e oggi commentatore, ai microfoni di Dazn ha parlato della vittoria del Napoli contro la Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il Napoli si è preso la vittoria nel modo più forte e chiaro possibile: “Assolutamente sì. L’ha trovata con il dominio del gioco e con la lettura perfetta dei momenti, trovando anche le giocate codificate che vuole Conte che magari non avevamo ancora visto in maniera così netta. E poi è un Napoli che ha avuto anche la capacità di integrare giocatori che fino ad oggi non erano ancora protagonisti, questo fa bene anche per il lavoro settimanale”.

