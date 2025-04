Dazn, Behrami: "Se l'Inter non vince né Scudetto né Champions, è un fallimento"

L’ex calciatore e oggi commentatore Valon Behrami, intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso di ‘Step On Football’, ha detto la sua su Napoli-Milan: “Il secondo gol che prende il Milan per me è qualcosa di clamoroso. L’azione è fatta bene dal Napoli con il recupero di palla alto, però obbiettivamente io quel movimento di Pavlovic non riesco ad interpretarlo. Non capisco il perché, lascia andare Lukaku alle sue spalle. Non è Lukaku che fa un grande movimento, alla fine lui sta fermo in posizione centrale tra l’altro, ma Pavlovic lo lascia libero.

Il gol di Politano? Troppo semplice prendere un gol così, sono tre passaggi in verticale…. Il Milan ha fatto davvero una stagione tanto complicata, forse è stata la più grande delusione. Inter? Quando sei considerata tra le più forti d’Europa, non puoi pensare che vada bene uscire ai quarti di Champions. Per ogni reparto siamo lì, l’Inter è tra le prime quattro più forti d’Europa. Quindi io dico che se non vinci il campionato, non vinci la Champions, è dura non considerarlo un fallimento”.