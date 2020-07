Dazn, Borghi: "Napoli ha la testa rivolta alla Champions. Sul Barça..."

Il telecronista Dazn Stefano Borghi è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare dell'attuale momento del Barcellona, prossimo avversario del Napoli in Champions: "Messi ha detto chiaramente che giocando così il Barcellona non batte nessuno riferendosi anche alla sfida col Napoli. I catalani sono una squadra spaccata. Il Napoli, ha la testa e le gambe rivolte a questa grande sfida di agosto. Il campionato è una preparazione agonistica per l'appuntamento in terra spagnola. Gli azzurri possono gestire le forze testandole in partite vere, cosa che non può fare il Barcellona dato che la Liga sta finendo".