Dazn, Ferrara: "Lukaku ha portato 12 vittorie ed è un leader. Solo che lascia agli altri la visibilità"

L'ex calciatore e oggi commentatore Ciro Ferrara, intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso di 'Dazn Serie A Show', ha detto la sua riguardo i temi principali in casa Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Lukaku? Non posso immaginarmi un Lukaku che non sia leader all’interno dello spogliatoio, perché lui si vede che è un bravo ragazzo e lascia magari la visibilità a qualchedun altro, in particolar modo al capitano. I suoi gol sono fondamentali perché grazie ai suoi gol sono venute credo 11-12 vittorie.

L’importante è fare gol, poi che li fai contro le piccole o contro le grandi squadre è importante comunque. E sicuramente l’aspetto difensivo del Napoli, che mantiene la miglior difesa del campionato, è un altro aspetto importante. Ma ha anche bisogno di recuperare dei giocatori fondamentali. Io prima della partita contro il Milan avevo detto quanto fosse importante - chiaramente oltre per avvicinarsi all’Inter - mantenere questa posizione dopo il Milan e il Bologna. Secondo me è di fondamentale importanza non perdere terreno da questo punto di vista”.