Dazn, Pardo: "Prova di forza del Napoli che ha tenuto la vetta della classifica"

Pierluigi Pardo, giornalista e commentatore, ai microfoni di Dazn ha parlato del pareggio tra Inter e Napoli: "Tutto resta sospeso, il campionato resta assolutamente avvincente con sei squadre in due punti. Dimostrazione di forza del Napoli, all'Inter è mancato con il calcio di rigore di Calhanoglu il 2-1 che avrebbe probabilmente a quel punto spostato gli equilibri della gara.

Sorridono credo anche le altre quattro che sono in quel gruppone lì davanti, perché a San Siro sono stati assegnati due punti e non tre. Nessuno va in fuga, il Napoli si conferma in testa alla classifica. L'equilibrio del campionato è assoluto. Grande applicazione da parte della squadra di Antonio Conte, che nel primo tempo ha trovato il gol del vantaggio e anche delle buone iniziative. Nel secondo tempo però l'Inter ha sbagliato il rigore e poteva vincere la gara".