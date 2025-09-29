Dazn, Pardo: "Sconfitta che non compromette il cammino: il Napoli veniva da 4 vittorie"

vedi letture

Pierluigi Pardo, giornalista e commentatore, ai microfoni di DAZN ha parlato del big match tra Milan e Napoli, terminato sul risultato di 2-1 in favore dei rossoneri. Di seguito le sue dichiarazioni: "Finisce con la vittoria sofferta nel secondo tempo del Milan. Un primo tempo abbagliante dei rossoneri, con un super Pulisic a sfruttare le fragilità difensive di un Napoli in emergenza. Nel secondo tempo il calcio di rigore con espulsione ha riaperto la gara, forcing pazzesco del Napoli nel finale, sofferenza e coraggio rossonero per tenere tre punti fondamentali.

Finisce con la felicità di Modric, uno che in carriera ha giocato più di 1100 partite, 190 solo in nazionale, ma ancora si emoziona. Così come si emoziona con l’orgoglio Di Lorenzo, che ha avuto l’occasione di testa nel finale. Certamente il Napoli è stato protagonista di un forcing importante, complice l’uomo in più, ma ha pagato le difficoltà difensive. È una sconfitta che non compromette e non pregiudica il cammino dopo quattro vittorie, ma che in questo momento mette Milan, Napoli e Roma in testa alla classifica".

