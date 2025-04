Dazn, Parolo: “Leao non ha stravolto, il Napoli cala e chiude senza tre titolari in mezzo"

L’ex calciatore e oggi commentatore Marco Parolo, intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso di ‘Step On Football’, ha detto la sua su Napoli-Milan: “Leao? Io me la sono un po’ rivista la partita, lui è entrato benissimo. Però fino al 70esimo il Napoli l’aveva molto contenuto mantenendo la sua fisionomia. Cioè non aveva più rischiato nulla. Leao ha cominciato a perdere due-tre palloni, si voleva intestardire e andare nell’uno contro uno…

Vogliamo raccontare che lui ha stravolto la partita? Per me è il Napoli che è calato perché non aveva McTominay, sono usciti Anguissa e Lobotka, Politano si è stancato. Neres? Ha cambiato nuovamente il Napoli, ha fatto il fuoco a sinistra per 60 minuti. Per me tornando così con Neres apri di più il campo, perché lui sta alto a sinistra, apri di più gli spazi per le mezz’ali e i loro inserimenti. Alla fine Gilmour si sta dimostrando un giocatore prezioso o con Lobotka fai fatica a togliergli il pallone”.