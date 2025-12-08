Dazn, Stramaccioni: "Scudetto? Facciamo male alla Juve ad abbinarla a quella parola"

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter e oggi opinionista per DAZN, è intervenuto per descrivere la situazione che sta vivendo la Juventus: "Se la abbiniamo alla parola Scudetto le facciamo male. Secondo me in questo momento deve lottare per andare in Champions League e il calendario non è semplice perché ora va subito a Bologna, un'altra trasferta complicata".

Come giudica le parole di Locatelli?

"Nei suoi occhi si decodifica tristezza. Aveva battuto l'Inter in una partita rocambolesca, ma che dava morale. Ha un tema da risolvere però Spalletti che è quello del centravanti: mette Vlahovic al centro del progetto ed è l'unico in scadenza. Poi David è stato tenuto fuori ed è entrato oggi non a mangiare erba, ma con l'atteggiamento sbagliato".