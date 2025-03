De Biasi elogia un azzurro: "Forse il Napoli avrebbe bisogno di più di lui"

L'allenatore Gianni De Biasi parla a Radio Marte del momento che sta vivendo in stagione il Napoli che domenica è atteso dalla gara contro la Fiorentina al Maradona: "L'Inter ha meritato il successo contro il Feyenoord in Champions. Se Zielinski avesse realizzato il calcio di rigore staremmo parlando di una qualificazione ormai acquisita ma il 2-0 è già un ottimo risultato. Il Napoli è partito sorprendendo un po' tutti, ma Conte ha grandissima esperienza. Lui ha costruito la "casa" in maniera rapidissima, poi quando gli operai si sono messi a prendere il sole ha chiesto di più. Antonio vuole vincere e la sua voglia l'ha trasmessa alla squadra. Con l'Inter il Napoli avrebbe meritato di vincere, mi è piaciuta la gara per intensità e mole di gioco creata.

Billing? Ha impresso il suo marchio sulla gara, ha gran fisico, forse il centrocampo azzurro ha bisogno delle sue caratteristiche. Gilmour, però, mi è piaciuto moltissimo, certo Anguissa è un giocatore di un livello differente e la speranza per il Napoli è che rientri presto dall'infortunio, così come David Neres. Conte ha messo tutti sulla corda, ora la squadra ha più alternative, penso a Billing e Gilmour, certo, ma anche Raspadori, Spinazzola e Okafor. Nell'ultimo mese il Napoli giocherà quattro gare, l'Inter otto, quindi questo lascia capire il vantaggio che avranno gli azzurri, che domenica affronteranno una Fiorentina inevitabilmente stancata dalla Conference League. Questa è la discriminante importante per il finale di stagione".