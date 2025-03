De Biasi: "La Fiorentina sta lavorando per il verso giusto, Palladino va fatto crescere"

L'allenatore di lungo corso Gianni De Biasi è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per analizzare il momento della Fiorentina e, in generale, la stagione di Serie A: "La Juventus stupisce un po' tutti, uscire dalla Coppa e dalla Champions si fa sentire ed ora ha l'unico obiettivo migliorare anche la classifica ma ci ha messo troppo tempo a sistemare le cose. E' un bel campionato perché c'è equilibrio ed è per questo più interessante. In coda è tutto da decidere".

La Fiorentina dove la inserisce?

"La Fiorentina è partita bene poi è andata incontro a sconfitte, ma quella col Panathinaikos è rimediabile. Dipende dagli obiettivi di partenza, ma mi sembra che stia lavorando per il verso giusto e bisogna lasciare crescere un gruppo nuovo con un allenatore altrettanto nuovo. Ci sarà da capire come finisce la stagione e poi come migliorare questo gruppo. Palladino è un allenatore giovane che deve maturare altra esperienza. Da giovane pensi di avere tutte le verità in tasca ma poi dopo 10 anni spesso ti rivedi con auto critica e dopo altre esperienze e pensi "che co****ne che ero (ride, ndr)".

Come giudica le critiche a Palladino?

"Provate a vedere anche l'Atalanta che ultimamente è cresciuta tanto ed è di grandissima qualità. La Fiorentina è passata attraverso risultati importanti e poi attraverso difficoltà, poi a fine stagione si tireranno le somme. Non credo nessuno credesse che lottasse per campionato o Champions, magari può centrare l'Europa League, vediamo".