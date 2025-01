Podcast De Canio: "Conte ha pungolato club per investimenti più massicci"

Gigi De Canio è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare dei temi di giornata.

Questo Napoli è la squadra migliore che ha avuto al suo primo anno in un club Conte?

"Il Napoli lo ha ristrutturato ma ha vinto due anni fa uno scudetto. E prima si è sempre qualificato per la Champions e ha lottato per vincere. Ciò non toglie che il concetto di difficoltà esiste, perché ha rimesso in sesto una squadra che lo scorso anno è stata un disastro".

Cosa aggiunge su Conte?

"Conte è andato in rotta di collisione gli anni scorsi perché ha pungolato le società per fare investimenti più massicci per avere quella qualità superiore per poter competere in Europa. nei dialoghi con le società si è un po' perso, ma all'Inter ha fatto una finale di EL e poi i suoi percorsi europei sono stati segnati da questi rapporti con le società. Se avesse affrontato anche queste situazioni in maniera più serena, e avesse usato un atteggiamento più equilibrato, probabilmente avrebbe raggiunto risultati anche in Europa. E' uno che entra nella testa dei giocatori ed è molto importante questo aspetto. Inoltre dal punto di vista tecnico, la sua storia di calciatore non ha nulla da invidiare a nessuno. E' una persona schietta, diretta, cosa che a volte può essere non proprio il massimo".