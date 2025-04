De Canio: "Conte? Per me resta. Andrebbe via solo a una condizione"

"Non capiterà mai che con Conte si perda uno scudetto in albergo. Non voglio criticare Sarri, ma questa mentalità non gli appartiene: piuttosto i calciatori se li mangia!”. Così l’allenatore Gigi De Canio su Radioclub91 nel corso della trasmissione Il Calcio Parlato. “Se stiamo ad elencare tutti i meriti di Conte non la finiamo più, basta vedere i numeri della difesa che è la migliore d’Europa. Per questo bisogna tenerselo stretto. Penso che Conte e De Laurentiis stiano già facendo discorsi sul futuro. Se non fosse così io da allenatore mi preoccuperei e andrei via senza aspettare la fine della stagione. Sono convinto che se Conte non dovesse rimanere è solo perché non sarà accontentato, perché lui a Napoli sta benissimo. Nessuno sa se resta, io penso di sì. Soprattutto se la società migliorerà ulteriormente la squadra, dovrebbe restare”.

“Oggi c’è una squadra di 11 giocatori, mancano un po’ di alternative dello stesso livello a quelli che giocano. La cessione di Kvara a gennaio ha tolto tanti punti secondo me al Napoli. È tanta roba però avere giocatori come McTominay che hanno i tempi di inserimento e il senso del gol, come ha dimostrato la partita con l’Empoli. Di Lukaku ho una grandissima considerazione come calciatore, forse gli manca solo un po’ di progressione. In questo momento gioca troppo spalle alla porta. Quando fa delle belle cose per me è la normalità. Non si può pensare a un Napoli senza Lukaku”.