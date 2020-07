De Canio: "Napoli è una squadra offensiva, può starci qualche sbavatura dietro"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Gigi De Canio, allenatore, per parlare dell'attualità di casa Napoli: “Il Napoli ha spiccate caratteristiche offensive: la squadra gioca, propone e ci può stare che perda un po' le distanze e non funzioni tutto al massimo in difesa, ma se contiamo i punti ci rendiamo conto che nell’era Gattuso, il Napoli sarebbe al secondo posto. Questo vuol dire che la squadra azzurra ha subito qualche gol di troppo, ma ne ha anche segnati tanti. Non è il sistema di gioco a dover essere migliorato, perché i gol subiti sono frutto di disattenzione. E, non sottovaluterei le poche motivazioni degli azzurri che con l’obiettivo campionato ormai raggiunto, si concedono qualche distrazione, e tutto questo è comprensibile”.