De Giovanni: "Sarà difficile tornare alle vecchie abitudini. Serie A? Un'idea mi divertiva..."

Lo scrittore Maurizio De Giovanni è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli riguardo alla delicata situazione che sta vivendo il capoluogo partenopeo per via dell'emergenza Coronavirus: "La vita è cambiata. Mi è difficile immaginare come possa tornare ad essere tutto come prima. Per molto tempo la città dovrà fare a meno del turismo e ci saranno meno presenze. Napoli è una città che ha un’urbanistica che rende inevitabili assembramenti, in ogni caso la città e i napoletani stanno rispondendo benissimo e ne sono testimonianza i numeri. I risultati sono merito dei napoletani.

MANCANZE - "Il calcio ci manca perché il calcio ha una funzione sociale e se ci fossero state le partite avremmo vissuto diversamente anche la permanenza a casa. I calciatori sono esseri umani come tutti e vanno tutelati. Direi di tenere presente la salute dei calciatori e poi appena possibile sarebbe necessario riprendere, anche a porte chiuse, per non gettare al vento la stagione. Da tifoso del Napoli mi divertiva molto l’idea dei playoff”.