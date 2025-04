De Giovanni: “Sfogo Conte positivo, non bisogna condannarlo”

vedi letture

Maurizio De Giovanni, scrittore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “L’Inter ha un calendario impressionante, il Napoli può giocarsi le sue carte, Neres e Buongiorno sono due giocatori che non si possono sostituire. Credo che lo sfogo di Conte sia positivo e non bisogna condannarlo. Parla di programmazione, della sostituzione di Neres ed anche dei campi di allenamento che procurano infortuni”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).