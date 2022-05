De Giovanni: "Spalletti polemico e permaloso, ma non è contro Mertens. C’entra la società”

Maurizio De Giovanni, noto scrittore napoletano e tifoso del Napoli, è intervenuto a Terzo Tempo, trasmissione in onda su Tele A

Maurizio De Giovanni, noto scrittore napoletano e tifoso del Napoli, è intervenuto a Terzo Tempo, trasmissione in onda su Tele A: "Spalletti sembra una persona dai toni sufficientemente pacati, ma non è così. È una persona profondamente polemica e anche abbastanza permalosa. Credo abbia voluto evitare il confronto per non dire cose dannose per il momento, mentre dall’altro lato forse vuole voltare le spalle alle critiche. Spalletti è esposto particolarmente alle critiche, anche per quanto successo con Mertens".

Su Mertens: “Credo che Mertens inizialmente abbia avuto un basso potere contrattuale, inoltre è stato infortunato per molto tempo. Dunque il Mertens che si rimpiange può essere soltanto quello della seconda parte di stagione. Penso però che abbia avuto poco supporto e sostegno da parte della società nella dialettica con Spalletti".

Sul rapporto Mertens-Spalletti: “Spalletti si mette contro i campioni come Mertens? Non credo che Spalletti vada contro i campioni, piuttosto è un aziendalista. Inoltre penso che Mertens serve a Spalletti più di quanto Spalletti serve a Mertens in realtà".