De Maggio difende il Napoli: "Troppe critiche, non ci sto al gioco al massacro! Siamo tornati in B?"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal' si è così espresso sulle tante critiche mosse al Napoli: "Io non ci sto al gioco al massacro. Attenzione, siate moderati. Sto leggendo tanti messaggi di critica e sono sorpreso perché vedo i tifosi furiosi. Sembra quasi che il Napoli sia retrocesso in Serie B. Stando ai messaggi che ci arrivano in radio, sembra di essere tornati alla stagione 1997-98".