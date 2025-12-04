De Maggio: "Il tifoso ha il diritto di reagire come vuole, ma che brutti i fischi a Lucca!"
Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Sono sorpreso e amareggiato per una cosa che è accaduta ieri durante la partita tra Napoli e Cagliari al Maradona.. Per carità, chi va allo stadio è un tifoso, paga il biglietto e ha il diritto di applaudire o disapprovare la prova di un calciatore.
Ma vedere uscire Lucca tra i fischi mi è perso ingeneroso, non bello, anche perché era stato l'uomo che aveva sbloccato il risultato. Non mi è piaciuto questo trattamento".
