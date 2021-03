De Nicola: "Quell'infortunio alla rotula ha bloccato la carriera di Ghoulam"

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha commentato così il grave infortunio occorso ancora a Faouzi Ghoulam ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "L'infortunio di Ghoulam? Non è mai facile prevenire infortuni di questo tipo. Bisogna capire perché è successo. Stiamo cercando di capire perché ci sono tante recidive. Prima pensavamo che si poteva prevenire con il potenziamento muscolare, ma evidentemente non basta. Ghoulam fece un recupero eccezionale, poi la frattura di rotula, quell'infortunio gli ha bloccato la carriera"