De Paola: "Allegri il migliore per i risultati, ma per un progetto mi affido a Spalletti"

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto a Radio Marte

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto a Radio Marte: "Spalletti e Allegri sono toscanacci; ci sta che facciano un po' di baruffa e se le diano, dialetticamente, di santa ragione. Hanno sempre avuto rapporti tra l'amichevole e il duro. Credo che fin quando i toni rimarranno questi, sono più che accettabili. In questo momento il migliore è Allegri per i risultati. Per quanto riguarda la realizzazione di un progetto, io mi affiderei a Spalletti che ha fatto bene sia a Roma che a Milano.

A vedere le probabili formazioni, non mi sembra che la Juve possa contenere e poi affondare di contropiede. Resto perplesso per la difesa a tre. Davanti Di Maria e Milik costituiscono una sorta di pungolo per la difesa napoletana. Oltretutto si paventa l'inserimento di Chiesa nel secondo tempo al posto di McKennie. Credo che in questo momento le certezze del Napoli delle prime 15 partite si sono leggermente attenuate, ma se il Napoli giocherà come ha fatto nelle prime 10-15 partite non ci sarà storia".