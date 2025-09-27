Podcast De Paola: "Preferisco Modric-Rabiot a De Bruyne-McTominay. Vi spiego..."

Il giornalista Paolo De Paola è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Milan-Napoli, confronto tra Allegri e Conte. Chi preferisce oggi?

"Se si vedono gli ultimi 5 anni non c'è da discutere, Conte è su un altro pianeta. Allegri sta tornando a certi livelli. Ha avuto una pausa che Conte non ha avuto. Adesso Allegri sta facendo finalmente vedere qualcosa di questo passato illustre".

Modric-Rabiot e De Bruyne-McTominay: quale coppia preferisce?

"La prima. McTominay cerca di fare sempre il tuttofare ma mi sembra che sia frenato da De Bruyne. Avere tutta quella qualità ok ma non danno l'idea di strapotere come c'era lo scorso anno solo con McTominay. De Bruyne deve ancora sciogliersi un po'. Ripeto: per tutte e due arriva un primo avversario serio. E' un vero test Scudetto".

Juventus-Atalanta, Vlahovic in panchina:

"Finora ha reso meglio entrando, può essere una scelta tattica da supportare. Da titolare ha sempre un po' deluso".

Conceicao non al meglio: quindi che si aspetta?

"Io dico Yildiz-David sarà la coppia davanti, insieme al portoghese. Non dovesse giocare Conceicao, preferisco Openda".

Cosa dice su Juric?

"Difendo Juric, ma ci sono cose che vanno bene in una città e in un'altra no. Juric mi da l'idea di voler indossare sempre lo stesso vestito non va bene. Quel vestito va bene a Bergamo, perché c'è un ambiente che lo recepisce subito. In altri ambienti non puoi fare quello chiuso, che si incavola".

Si aspetta Lookman?

"Si, toglie Sulemana e tiene Lookman a sinistra".