Milan, Allegri: "Mi sono evoluto? Nell'anno sabbatico ho visto tante gare, conta il risultato"

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del big match del Napoli, ha risposto anche ad alcune domande sulla sua evoluzione.

Alcuni dicono che si è evoluto: come si mantiene l'equilibrio sui giudizi su di lei?

"Io batto molto questo tasto dell'equilibrio. Il calcio è opinabile e la percezione è quella che fa cambiare la valutazione sul lavoro di uno un anno e poi il lavoro di uno l'anno dopo. Conta il risultato. Ci saranno partite che vinceremo 1-0, spero tante, ci saranno partite che vinceremo 2-0, 3-2. L'importante è che la squadra mantenga la sua fisionomia".

Allegri si è evoluto in questo anno sabbatico? O è lo stesso Allegri di sempre?

"Nell'anno in cui sono stato fermo ho visto tante partite. Per questo ci vuole l'equilibrio, domani la partita va male, speriamo di no, e Allegri non è più evoluto. Poi ci sono partite in cui giochi bene, partite in cui fa gol, partite sporche. Ci saranno partite in cui non riesci a giocare ma devi portare a casa il risultato: non puoi portare a casa sempre il risultato con partite pulite, in una stagione 7-8 partite le devi vincere sporche. Bisogna essere pronti anche a questo".