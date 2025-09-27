Conte ed il divieto di trasferta ai campani: "Non lo sapevo, averli con noi è importante"

Il posticipo della quinta giornata di Serie A tra Milan e Napoli sarà un'altra trasferta vietata per i residente in Campania. Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match, il tecnico azzurro Antonio Conte ha parlato del divieto che penalizza ancora una volta i tifosi partenepoi: "Noi abbiamo sempre una carica emotiva molto alta, forte, chi gioca nel Napoli e chi vive Napoli sa che c'è un trasferimento continuo, una responsabilità. Dispiace, non sapevo di quest'altro divieto di trasferta. Avere i tifosi al seguito è sempre importante per noi".

