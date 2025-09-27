Fabregas sull'episodio Beukema: "Tre giorni prima dicevano non fosse da rigore..."

Cesc Fabregas, allenatore del Como, nel post-partita con la Cremonese ha parlato degli episodi arbitrali facendo riferimento anche ad un caso che ha coinvolto il Napoli in precedenza: "Serve più chiarezza e parlare di più da parte di tutti. Hanno la telecamera sul petto: dovrebbero guardalra di più. Tre giorni prima di Napoli-Pisa dicono che un episodio come quello di Beukema non è mai rigore, tre giorni dopo danno rigore.

Ci sono tante dinamiche a volte che non si spiegano. Il rosso? Serve chiarezza. Capisco che ci sia emozione e passione, ma devono capire di più. Serve più serenità; lavoriamo tanto per vincere, sia io sia Davide Nicola. L'arbitro era molto nervoso. Il quarto uomo mi ha detto di non parlare quando sono andato lì a chiedere una cosa. È strano. C'è stranezza su quello che ci dicono e su quello che poi vediamo in tutte le partite. Serve più chiarezza e serenità. Non si dice 'vaffa...', però se si parla con rispetto si può gestire in maniera diversa”.