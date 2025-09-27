Italvolley in finale Mondiale, Conte: "Incrocio le dita, sarei contento per il mio amico Fefé"

vedi letture

A Pasay City, nelle Filippine, l'Italia del volley maschile conquista la finale dei Mondiali 2025 battendo la Polonia 3-0. Gli uomini di De Giorgi, domani domenica 28 settembre alle 12.30, sfideranno la Bulgaria nell’ultimo atto del torneo. Per gli azzurri è la seconda finale mondiale consecutiva e dovranno difendere il titolo conquistato nel 2022.

Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Milan-Napoli, il tecnico azzurro Antonio Conte ha commentato così l'ennessimo exploit del volley italiano: "Siamo molto amici con Fefè, incrociamo le dita e non diciamo niente, come pallavolo stiamo facendo grandi cose, campioni con le donne con Velasco, ci auguriamo lo stesso destino col maschile e sarebbe fantastico, sarei contento anche per De Giorgi. Noi invece... ogni anno è diverso, l'anno scorso siamo stati bravi a non perdere gli scontri diretti, a tenere sempre botta, alla fine si tratta di prendere punti ma quando fai queste partite contro club importanti in stadi come San Siro è inevitabile che sia importante".