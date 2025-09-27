Podcast Paganin: "Allegri vincerà un trofeo. Non avere le coppe è un vantaggio, visto il Napoli 24/25"

Antonio Paganin, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso di Maracanà. Di seguito le sue dichiarazioni.

I tre allenatori che vinceranno qualcosa in questa stagione?

"Metto terzo Allegri, che non gioca le coppe ed è un vantaggio, visto il Napoli lo scorso anno. Al secondo posto Gasperini, perché per qualità, programmazione, può portare la Roma a fare il salto di qualità. Primo Fabregas, perché dovesse centrare un posto in Europa, farebbe un miracolo, tenendo conto del valore del Como, non sui singoli, ma perché ha una squadra veramente giovane".

Clamorosa indiscrezione del Times: a giorni la UEFA deciderà sull'esclusione di Israele:

"Andava presa una decisione, forse arriva un po' in ritardo. Ne prendiamo atto però".

Non crede all'Inter di Chivu?

"L'anno scorso l'Inter aveva un'identità ben precisa, quest'anno ancora no. La sta cercando di costruire ma non è una cosa semplice. Ha migliorato la comunicazione Chivu, che sta gestendo uno spogliatoio complicato dopo l'addio di Inzaghi. Mi fido del management dell'Inter, che difficilmente sbaglia le scelte. Sul campo, vedo la ricerca ossessiva della verticalizzazione. E questo ti manda un po' fuori giri. Alla fine troveranno un equilibrio. Spero trovi questa anima, o rischia una stagione anonima".

Juventus, vorrebbe Milinkovic-Savic?

"Io andrei a prenderlo. Ci sta stare fuori due anni in Arabia, ma ha fatto le fortune della Lazio, lo voleva il Real nel momento top. Se lo riporti qui a gennaio, ci metterà poco a rimettersi in sesto. Ti dà tanto in qualità, nelle giocate, cosa che manca lì in mezzo".