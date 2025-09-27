Toni sulla lotta Scudetto: "Napoli grande favorita e Inter la prima rivale"

Luca Toni, ex calciatore e oggi opinionista, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport parlando dei temi principali della Serie A: "Il Napoli è la grande favorita e sono convinto che l’Inter sarà la prima rivale degli azzurri. La Juventus deve migliorare il proprio gioco e stare sempre sul pezzo per provare ad approfittare di eventuali rallentamenti. L’Inter era la squadra più forte nelle scorse stagioni, ma il Milan e il Napoli le hanno portato via tre scudetti".

Un commento sull'attacco della Juventus: " Il trio migliore potrebbe essere Yildiz alle spalle di David e Vlahovic. Però Tudor non ha soltanto loro davanti: Conceiçao è tornato e a Verona ha segnato subito. Mi aspetto molto anche da Zhegrova. Yildiz? Che non perda l’istinto di tentare sempre la giocata e l’uno contro uno. Kenan è un predestinato: in campo si diverte e fa divertire. E non teme la pressione: si vede che è cresciuto nel Bayern, scuola che conosco bene. Quest’anno deve essere ancora più continuo: mi aspetto 15 gol e 15 assist".