De Paola: "Se parte Conte, serve allenatore consolidato. Come Allegri"

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A Radio Punto Nuovo, nel corso di "Punto Nuovo Sport", è intervenuto Paolo De Paola, giornalista. "Il Napoli ha mollato gli ormeggi tempo prima e li ha mollati su un equivoco: la permanenza o meno di Conte. Probabilmente rimarrà perché ha ancora un anno di contratto, ma questa polemica con il presidente e il discorso sulla Nazionale hanno creato una sorta di sciogliete le righe anticipata.

Conte non ha fatto un miracolo quest’anno. L’uscita dalla Champions non è stata accettabile. Dopo l’anno scorso il Napoli doveva fare una prestazione più convincente in Europa e sotto questo punto di vista ha deluso.

C’è stata una sorta di disarmo quando si è parlato di uguaglianza tra secondo, terzo e quarto posto. Non è un messaggio positivo, soprattutto in una fase in cui servirebbe compattezza.

La delusione riguarda anche certe scelte tecniche. Alcune convivenze hanno creato problemi e la gestione della rosa è stata molto ristretta. Conte continua a puntare su pochi giocatori e questo, con il doppio impegno, diventa un limite. Non si può dire che quando la squadra va bene è merito dell’allenatore e quando va male è colpa del mercato. La progettualità del gioco la determinano gli allenatori e devono prendersi le loro responsabilità.

Il prossimo mercato sarà molto complicato. Ci sono tanti giocatori da valutare, rientri dai prestiti e scelte tecniche da rifare. Molto dipenderà dal confronto tra Conte e la società.

Se dovessero separarsi, servirebbe un allenatore consolidato. Mi viene in mente Massimiliano Allegri, che è un profilo che non è mai dispiaciuto alla società e che potrebbe essere una soluzione credibile".