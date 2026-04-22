Fabregas-Napoli? Corbo: "Ho una speranza se parte Conte, ricordate Ancelotti?"

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A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport“, è intervenuto Antonio Corbo, giornalista di Repubblica:

"Bisogna mettersi a tavolino e ragionare con calma. Il Napoli non può dimenticare di aver subito qualcosa come 31 infortuni, qualcuno dice addirittura 41. Questo Napoli con 31 o 41 infortuni è comunque arrivato al secondo posto. Senza queste condizioni avrebbe potuto tranquillamente avere qualche punto in più ed essere qualche posto più avanti, perché aveva una squadra evidentemente forte. Se tu dici che il Napoli ha superato queste fasi cruciali arrivando al secondo posto, io dico bravo Napoli, un capolavoro. Se invece pensi che aveva una squadra molto forte, allora resta il rammarico per quello che poteva essere. È un campionato che lascia molti rimpianti.

Sulle polemiche relative al futuro dell’allenatore e alle cosiddette “chiacchiere”, Corbo ha chiarito: «Quando Conte dice che, se fosse lui, chiamerebbe un tecnico come Conte per la Nazionale, in qualche modo si propone. Questo lo capiscono pure le suore di clausura. È normale quindi che il presidente chieda chiarezza per tempo.

Io non mi sarei mai iscritto al gioco dei giornalisti che aiutano gli allenatori. Avrei fatto un’altra carriera, magari il tifoso. Il giornalista deve raccontare le cose come stanno.

Ho grande stima di Fabregas, è un allenatore bravo, che sa costruire le squadre e lavorare con i giovani. Da un contatto a dire che sarà l’allenatore del Napoli ce ne corre, ma se Conte dovesse andare via mi auguro arrivi un tecnico all’altezza.

Non dimenticate che dopo Sarri andò a prendere Ancelotti. Questo significa che, se dovesse andare via Conte, la società cercherà comunque un allenatore di alto livello".